MDB muda de discurso e pode apoiar candidatos de Bolsonaro

O MDB apoiou o presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais com um convicto discurso antibolsonarista de Simone Tebet. Tanto a candidata quanto o partido - e isso é importante reforçar - diziam que era preciso derrotar as forças antidemocráticas. Pois bem.O problema é que agora, dois anos depois, o deputado Baleia Rossi mudou completamente o discurso.

Em entrevista à jornalista Bianca Gomes, o presidente do MDB afirmou que vai fazer uma frente ampla em São Paulo, com Ricardo Nunes, seu correligionário, aceitando o apoio do PL.Fala-se também na possibilidade de o MDB apoiar o deputado Alexandre Ramagem para a prefeitura do Rio de Janeiro, que é o indicado de Jair Bolsonaro. Aliás, é homem de Bolsonaro - inventado por ele e ninguém mais.Não é possível que um partido seja contra Bolsonaro na eleição federal - tanto que participa da frente ampla por Lula e sua candidata a presidente tem ministério no governo -, mas se alie às forças apoiadas diretamente pelo ex-presidente em busca de prefeituras.Essa contradição é insanável.





