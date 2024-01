Enfermeiras acusadas de cobranças ilícitas em hospital de Maputo

O Gabinete Provincial do Combate à Corrupção de Maputo (GPCCM) – através do processo 98/10/P/GPCCM/2023 – constituiu recentemente seis enfermeiras de saúde materno-infantil, no Hospital Provincial da Matola, província meridional de Maputo, arguidas por estarem envolvidas em actos de cobranças ilícitas a uma paciente. De acordo com GPCCM, apurou-se que a vítima, que se deslocara à maternidade daquele hospital para entrar em serviço de parto, foi-lhe cobrada um valor de 1.

000 (mil meticais) para que recebesse um tratamento “privilegiado”. No entanto, uma vez que esta não possuía valores monetários, foi maltratada a ponto de perder o bebé recém-nascido. Em seguida, tendo o GPCCM tomado conhecimento do caso, acusou a enfermeira de estar envolvida em actos de corrupção passiva para acto lícito. O caso foi remetido ao tribunal para posteriores trâmites processuai





