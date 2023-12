Posse de Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato como presidente do Brasil

O ano de 2023 foi marcado por diversos acontecimentos importantes na política brasileira. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse para seu terceiro mandato como presidente da República no dia 1º de janeiro. O ano também teve a depredação do Congresso Nacional no dia 8 do mesmo mês, o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornando inelegível e um embate entre o Senado e o STF.

Após a eleição mais difícil da nossa democracia, no dia primeiro de janeiro, o presidente Lula tomou posse em Brasília em seu terceiro mandato como presidente. Lula seguiu os protocolos, no Congresso, Lula e Alckmin fizeram o juramento constitucional. Depois discursaram para o Parlamento. Após as formalidades, Lula passou as tropas em revista e seguiu, ao lado de Alckmin, ao Planalto; presidente e vice-presidente foram no Rolls-Royce presidencial. O presidente eleito subiu a rampa e recebeu a faixa de oito pessoas, representando a diversidade do povo brasileiro. O gesto simbólico aconteceu após o ex-presidente Jair Bolsonaro viajar para os Estados Unidos





Senado aprova indicação de Flávio Dino e Paulo Gonet para o STF e a PGRAmbos foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Macron e Lula trocam críticas sobre acordo comercial durante a COP28'A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil. Assumam a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão', disse Lula.

Lei Maria da Penha: uma luta pela proteção das vítimas de violência domésticaEm 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria Da Penha. A lei foi promulgada após a luta de Maria da Penha Maia Fernandes para condenar seu agressor e transformou a vida das mulheres de todo o país, estabelecendo medidas protetivas e aumentando as penalidades para agressores.

Senado vota projeto de lei que muda tributação da alta renda em fundos de investimentoO plenário do Senado marcou para esta quarta-feira a votação do projeto de lei que muda a tributação da alta renda em fundos de investimento no exterior (offshore) e exclusivos. Se aprovado, o texto vai direto para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os senadores também devem analisar o projeto que trata da tributação da alta renda no ano que vem. O Ministério da Fazenda prevê arrecadar R$ 20 bilhões com a proposta. A medida faz parte do pacote de reformas econômicas do governo.

Ministro da Justiça, Flávio Dino, conta com apoio de 1/3 da CCJ do Senado para indicação ao STFHoras depois de ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), já contava com o apoio declarado de 1/3 da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde será sabatinado no dia 13 de dezembro.

Lula defende governança global para cuidar do planetaO ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a necessidade de uma governança global para cuidar do planeta, com autonomia para tomar decisões sem passar pelos parlamentos dos países. Ele destacou a importância de lideranças políticas tomarem decisões mais corajosas e rápidas.

