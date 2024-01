Marca chinesa Shein enfrenta ações judiciais e reclamações em sua expansão global

Com uma rápida expansão em todo o mundo, a empresa enfrenta ações judiciais e reclamações contra o seu modelo de negócio. A marca chinesa Shein faz sucesso no Brasil e no mundo pelos seus preços extremamente baixos e pela grande variedade de ofertas. Mas a sua ascensão no mercado de No Japão e nos Estados Unidos, a empresa de vestuário online enfrenta problemas jurídicos devido a reclamações dos seus concorrentes, ao mesmo tempo em que na China o governo está investigando a marca.

Lavrador encontra ‘tesouro’ do Brasil Colonial após tentar encontrar ouro em TO. A sua expansão colocou a Shein no centro do furacão no momento em que a empresa busca entrar no mercado de ações. A loja de roupas japonesa Uniqlo está processando a marca por supostamente copiar uma de suas bolsas, apelidada de 'Mary Poppins'. O processo exige que Shein pare de vender seu produto, que, segundo a Uniqlo, é muito parecido com sua mini bolsa de ombro. É uma cópia 'inferior e ilegal', alegou a Uniqlo. A bolsa Uniqlo ficou famosa nas redes sociais por ser compacta e, ao mesmo tempo, muito espaçosa





