Ministro das Relações Exteriores do Brasil diz que ficará contente com possível visita de Putin

O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse em entrevista exclusiva à BBC News Brasil que o governo brasileiro ficará "contente" se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vier ao Brasil durante a, em novembro de 2024, apesar de o russo ser alvo de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

"Se ele (Putin) quiser vir, nós estaremos muito contentes que esteja presente e nas reuniões do Brasil", disse Vieira. A possível vinda de Putin ao Brasil vem causando polêmica porque o Brasil é signatário do TPI desde 2000 e ratificou o tratado que criou o tribunal dois anos depois. O tribunal é um órgão vinculado à Organização das Nações Unidas e que julga crimes de guerra. Como é signatário do tratado, especialistas afirmam que o Brasil poderia ser obrigado a executar a prisão de Putin caso ele pise em território naciona





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Relações entre Executivo e Legislativo no BrasilUm dia depois de derrubar vetos de Lula, escancara uma nova realidade nas relações entre os poderes Executivo e Legislativo

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Eleição do novo presidente argentino traz reflexões sobre os desafios para o governo Lula e o campo bolsonaristaApesar de o argentino ter suavizado o tom contra o petista após sua eleição, o governo brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, algo raro, dada a importância da relação dos dois países.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

O que Luis Caputo, ministro da Economia de Milei, pensa sobre a dolarização da Argentina?Futuro Ministro da Economia da Argentina diz que alternativa é difícil, mas não impossível

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Escolha do novo ministro do STF e do novo PGR em meio a reacomodação de forçasA escolha do novo ministro do STF e do novo PGR acontece em meio a uma delicada reacomodação de forças entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os Poderes da República experimentaram momentos de alta tensão.

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Ministro da Economia da Argentina anuncia cortes de subsídios e licitaçõesO Ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou cortes de subsídios e licitações, entre outras medidas, para eliminar o 'vício em déficit'. Ele também informou que o câmbio oficial será de 800 pesos por dólar, uma desvalorização de 54% da moeda nacional.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Reoneração dos combustíveis não deve encarecer preço do diesel, diz ministroO ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reoneração dos combustíveis, a partir de 1º de janeiro, não deve encarecer o preço que os consumidores pagam pelo litro do diesel nos postos de abastecimento.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »