Manuscrito de "O Signo dos Quatro" de Arthur Conan Doyle será leiloado

📆 03/04/2024 11:52:00

Literatura Notícia

As cartas de Conan Doyle recontando um jantar com Oscar Wilde e seu manuscrito de "O Signo dos Quatro" serão leiloados pela Sotheby's New York, junto com outros tesouros literários.

Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde, Jantar, Langham Hotel, Londres, O Signo Dos Quatro, Leilão, Sotheby's