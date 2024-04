Exposição em Madrid celebra a arte do mangá

Poucas indústrias culturais cresceram tanto nos últimos tempos na Espanha como a do mangá. Desde 2020 até hoje, suas vendas quadruplicaram e mais de um terço dos quadrinhos publicados no país pertencem a esse gênero, que em 2023 atingiu o recorde de quase 1.700 novidades, segundo dados da publicação online Guía del Cómic. Para os fãs e não tão fãs desse universo, chega agora a exposição The art of manga, que poderá ser vista no Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid a partir de 4 de abril.

A mostra presta homenagem a mangakas influentes e pioneiros do gênero e explora suas origens, com mais de 200 peças e obras de arte que viajam desde o presente de sucesso até suas origens, incluindo livros, pergaminhos ilustrados e xilogravuras originais dos séculos XVIII e XIX. Porque, embora sua explosão como entretenimento de massa no Japão só tenha ocorrido após a Segunda Guerra Mundial, o mangá esteve em gestação por muito tempo

