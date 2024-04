Homem joga escorpiões em funcionárias de posto de saúde em São Paulo

Um homem de 48 anos jogou um caixa com escorpiões em cima de recepcionistas em um posto de saúde na cidade de Santo Antônio do Aracanguá (SP), no interior de São Paulo. O motivo do ataque, que aconteceu na tarde da última segunda-feira (1), seria a demora para ser atendido na unidade.

Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil do estado informou que investiga o caso. Homem se irrita com atendimento e joga escorpiões em funcionárias de posto de saúde em SP.

