Livro de 1902 é devolvido à Biblioteca Pública de Saint Paul após mais de um século

Às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco mais de tempo para apreciar um bom livro. Uma moradora do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, decidiu aproveitar esse tempo – e mais um pouco. Agora, mais de um século depois, seu filho devolveu o livro à Biblioteca Pública de Saint Paul por meio de outro sistema bibliotecário do estado, disse a diretora da biblioteca municipal, Maureen Hartman, à CNN nesta segunda-feira (20). A edição de 1902 de “Compositores Famosos vol.

2”, de Nathan Haskell Dole, foi encontrada no condado de Hennepin enquanto ele vasculhava os pertences de sua mãe, escreveu a biblioteca na rede social X, antigo Twitter. Nenhuma outra informação sobre a devolução do livro estava disponível até o momento, embora a biblioteca agradeça a oportunidade de conversar com quem o trouxe de volta, disse Hartman. O livro explora a vida e a obra de alguns compositores proeminentes do período barroco à era romântica, incluindo Bach, Mozart, Beethoven e Chopin, de acordo com uma sinopse modern





