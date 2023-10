Seca no AM: após 131 dias, nível do Rio Negro se estabiliza

Após 131 dias de vazante, o Rio Negro, localizado no Amazonas, finalmente parou de descer e manteve-se estável em 12,70 metros entre quinta-feira, 26, e sexta-feira, 27. Essa marca representa aA interrupção dessa sequência de quedas pode indicar o fim da vazante histórica do Rio Negro em 2023. Segundo medições realizadas pelo Porto de Manaus, nos últimos dias as quedas já vinham apresentando uma diminuição gradual.

A capital Manaus enfrenta a pior seca dos últimos 121 anos. . Em contrapartida, o recorde histórico ocorreu em junho deste ano, quando o rio alcançou a marca de 30,02 metros.e deixou comunidades ribeirinhas isoladas. Isso ocorre porque os rios são as principais vias de transporte para o interior do estado, e com os níveis baixos, os barcos maiores não conseguem navegar adequadamente.

De acordo com a Defesa Civil, cerca de 158 mil famílias foram impactadas pela seca neste ano. O governador Wilson Lima (União Brasil) já havia decretado, em setembro,AM tem 60 municípios em estado de emergência por causa da seca headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

O Assunto #1.075: Rio Negro - a seca histórica e as vidas que dependem deleCom dois gols de cabeça, Peixe se recupera de goleada histórica e deixa o Z-4; Coxa permanece na vice-lanterna Consulte Mais informação ⮕

Nível do Rio Negro para de descer pela primeira vez em mais de 130 diasMedição realizada no Porto de Manaus aponta que rio não teve alteração desde ontem, ficando em 12,70 metros Consulte Mais informação ⮕

Pesquisadores fazem pintura em gravuras rupestres milenares reveladas pela seca do Rio Negro para 'ressaltar os atributos'Com dois gols de cabeça, Peixe se recupera de goleada histórica e deixa o Z-4; Coxa permanece na vice-lanterna Consulte Mais informação ⮕

'A água começou a esquentar, a ferver, e os peixes sumiram': o relato de indígena sobre os impactos da seca no Rio NegroCom dois gols de cabeça, Peixe se recupera de goleada histórica e deixa o Z-4; Coxa permanece na vice-lanterna Consulte Mais informação ⮕

'Mudança do clima na Amazônia aumentou estação de seca'Climatologista alerta que floresta pode desparecer se o aquecimento global não for contido e o desmatamento zerado Consulte Mais informação ⮕

Arias supera seca, faz gols em sequência e assume vice-liderança da artilharia do FluminenseNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕