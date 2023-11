Secretário de Defesa dos EUA faz visita surpresa a Kiev

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, fez uma visita surpresa a Kiev, a capital ucraniana, nesta segunda-feira, 20. Austin, um dos nomes responsáveis pelas forças armadas americanas, visitou soldados do país, se encontrou com o secretário de Defesa ucraniano, Rustem Umerov, e com o presidente do país, Volodymyr Zelesnky.

Em tempos onde a atenção dos Estados Unidos se voltou à guerra em Israel e na Faixa de Gaza, a visita do general aposentado ajudou a reforçar o apoio de Washington contra a invasão russa ao território ucraniano, que nesta semana completa 21 meses. 'A mensagem que trago hoje, senhor presidente, é que os Estados Unidos estão com vocês, e com vocês continuaremos em longo prazo' 'Para nós, para nossos combatentes, não é um filme. Essas são nossas vidas. Estes são nossos duros trabalhos cotidianos. E não acabará assim rápido queremos, mas não temos o direito de nos rendermos e não o faremos





