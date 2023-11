Liverpool vence o Bournemouth e vai às quartas da Copa da Liga Inglesa

Justin Kluivert apareceu na 2ª trave e empatou o jogo. No entanto, a igualdade no placar ficou apenas seis minutos. O segundo gol do Liverpool foi marcado por Darwin Núñez. E foi uma verdadeira pintura.

O uruguaio recebeu na esquerda, partiu para cima do adversário, deu o drible e acertou um raro chute. A bola morreu na gaveta do goleiro rival. Agora, com o resultado positivo, o Liverpool avança para as quartas de final da competição. Vale lembrar que o próximo adversário será definido através de um sorteio.

