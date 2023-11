Bayern dá vexame, perde para time da 3ª divisão e cai na Copa da Alemanha

Thomas Muller chegou a abrir o placar aos 16 minutos, mas o time bávaro acabou vacilando. Patrick Sontheimer deixou tudo igual no fim da primeira etapa. E o castigo do modesto time veio com crueldade. Nos acréscimos da segunda etapa, Marcel Gaus anotou o segundo da equipe da casa e explodiu o estádio.

A vitória heroica foi mais um banho de água fria no maior campeão da Copa da Alemanha, com 20 taças conquistadas. O time bávaro chegou à atual edição pressionado por três quedas precoces no torneio e acumulou mais um vexame.

