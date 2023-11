Vítimas de Mariana protestam em reunião de acionistas da BHP na Austrália

As vítimas – que são clientes da ação que tramita na Justiça da Inglaterra movida pelo escritório Pogust Goodhead –alegaram que a BHP não aprovisionou recursos suficientes para arcar com o processo nas cortes inglesas. Afirmaram ainda que a mineradora engana os acionistas sobre o estado da recuperação do ecossistema ao negar a toxicidade dos rejeitos que ainda hoje estão depositados no Rio Doce.

“Meus clientes enfrentaram corajosamente a BHP em sua Assembleia Geral, forçando o Presidente da BHP, seu CEO e maiores acionistas a ouvirem seus gritos por justiça. Oito anos depois desse ecocídio causado pela BHP – em que priorizaram o lucro em detrimento da segurança –, a mineradora ainda não conseguiu fornecer compensação adequada a cerca de 700 mil dos meus clientes”, ressaltou.

Como uma das mantenedoras da Fundação Renova, a BHP Brasil reforça as ações que estão em andamento no Brasil, somando cerca de 431 mil pessoas indenizadas, com mais de R$ 32 bilhões destinados às atividades de reparação.

