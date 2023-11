As tentativas de livrar os terroristas do Hamas de qualquer responsabilidade e de construir uma “narrativa” que faça de Israel o único culpado pelas mortes que acontecem neste momento no Oriente Médio cresceram nos últimos dias. Cresceram tanto que algumas pessoas que têm apreço pela verdade se sentem cada vez mais obrigadas a impedir que a infâmia do dia 7 de outubro caia no esquecimento.

É preciso, como vem sendo dito neste espaço nas últimas semanas, não esquecer a brutalidade atentado — que deixou mais de 1400 mortos, fez 240 reféns e foi comemorado pelos terroristas e por seus apoiadores como uma vitória na luta pela destruição de Israel. É preciso não esquecer, portanto, que Israel não é o agressor, mas o agredido. Ao longo dos 43 dias que se passaram desde o início da guerra, os terroristas nunca deixaram de seguir tentando bombardear Israel com seus foguetes. Por mais rudimentares que sejam essas armas, elas são letais e poderiam ter feito um estrago muito maior do que fizera





jornalodia » / 🏆 9. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conflito Israel-Hamas: Israel segue bombardeando Gaza no domingo; Hamas diz que 55 morreramUm porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, disse que os ataques aéreos ajudariam a reduzir os riscos para as forças israelenses, que estão concentradas ao redor da fronteira.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

Irã enfrenta dilema com guerra entre Israel e Hamas, aumentando risco de escalada no Oriente MédioRepública Islâmica, principal financiadora de milícias na região, tem evitado um envolvimento direto, mas ebulição no mundo árabe e pressão interna pode fazer com que seus planos saiam de controle

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Guerra no Oriente Médio: Israel aperta ataques em Gaza; lideranças do Hamas foram mortasO bloqueio quase total às telecomunicações em Gaza cria o perigo de acobertar 'atrocidades maciças', advertiu, nesta sexta-feira, 27, a organização Human Rights Watch (HRW)

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Conflito Israel-Hamas: 'Passei pelo inferno', diz refém de 85 anos solta pelo HamasYocheved Lifschitz é uma das quatro pessoas libertadas após a invasão do Hamas. Estima-se que mais de 200 israelenses ainda sejam mantidos como reféns.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

Conflito Hamas-Israel: Netanyahu rejeita 'pausa humanitária' no conflito com Hamas até que reféns sejam libertadosMilitares israelenses afirmam que 242 pessoas são mantidas em poder do Hamas. EUA defendem que interrupção temporária do conflito pode ajudar a libertar essas pessoas.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »