Interesse de busca por Putin é cinco vezes maior que o de Zelensky no Brasil

O interesse de busca pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi quase cinco vezes maior, em média, do que o interesse de busca pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao longo do último ano no Brasil. Os únicos momentos nos quais Zelensky foi mais buscado que Putin pelos brasileiros estavam relacionados a possibilidade de encontro entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com dados do Google Trends.

Os dois picos de interesse de busca pelo presidente ucraniano – únicos momentos em que ele ultrapassa o interesse por Vladimir Putin nas buscas feitas no Brasil – ocorreram na semana de 21 de maio e na semana de 17 de setembro. De acordo com o Google Trends, os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em um dado período. Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo





