Método desenvolvido em Harvard chega ao Brasil para melhorar aprendizagem das crianças na educação infantil

Método desenvolvido em Harvard chega ao Brasil e traz atividades simples capazes de diminuir em 50% problemas de conduta e relacionamento. Adultos que não sabem lidar com a frustração de um término de relacionamento. Homens que não sabem explicar o que estão sentindo. Pessoas que sempre sucumbem ao prazer imediato. Gente hiperativa com dificuldades para focar nos estudos ou trabalho. Ou que desistem diante de um desafio.

Todos esses problemas de imaturidade emocional podiam ser evitados se abordados na hora certa: a primeira infância. Muito se fala sobre os desenvolvimentos dos bebês, mas as crianças de até 6 anos têm um potencial de desenvolvimento socioemocional muitas vezes pouco divulgado e até subestimado. Um novo método desenvolvido pela professora Stephanie Jones e o EASEL Lab da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para melhorar essa aprendizagem das crianças na educação infantil, trabalhando aspectos como comportamento e concentração, está chegando ao Brasil





