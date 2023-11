Interrupções no fornecimento de energia em São Paulo

Novas interrupções no serviço de energia foram registradas na cidade de São Paulo nesta terça-feira 14. O problema começou ontem, afetando a circulação de trens e o fornecimento em diferentes bairros da capital. De acordo com a concessionária Enel, que atende 24 cidades da região metropolitana, isso decorre de oscilações de tensões.

A ISA CTEEP, empresa responsável pelo sistema de transmissão na maior parte do estado, detectou que uma sobrecarga pelo alto consumo diante da onda de calor reduziu a tensão. Na segunda-feira 13, segundo a companhia, houve, por exemplo, aumento de 36% do consumo de energia na região da Avenida Faria Lima, na comparação com a semana passada. Há menos de uma semana, um apagão, após um temporal atingir o estado, deixou mais de 2,1 milhões residências atendidas pela Enel sem energia elétrica, algumas por mais de 140 horas. O técnico de informática Flávio Kaden mora na zona leste paulistana e aponta que, nesta segunda-feira, foram cinco interrupções no fornecimento. “Desde aquela chuva , fica piscando a luz. Parece que não está aguentando a energi

:

EXAME: Joias avaliadas em R$ 3 milhões que foram de Hebe Camargo são furtadas em São PauloCrime aconteceu na casa da empresária Lilian Gonçalves, no Alto de Pinheiros

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

BAND.COM.BR: Novas terapias para o câncer de colo de útero são destaque em congresso europeuNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

O_ANTAGONİSTA: MP de São Paulo instaura inquérito contra Enel por omissãoMais cedo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, informou que vai entrar com Uma Ação Civil Pública contra a empresa

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »

BAND.COM.BR: Prefeitura de São Paulo vai processar Enel por falta de energiaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

BAND.COM.BR: Fórmula E abre vendas de ingressos para o ePrix de São Paulo; saiba como comprarNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Metalúrgicos da General Motors de São Paulo encerram greve após 17 diasSegundo sindicato, houve acordo com a montadora para pagamento dos dias parados

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »