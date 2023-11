YouTube exigirá divulgação de vídeos manipulados ou sintéticos

A atualização da política, que entrará em vigor em algum momento do próximo ano, pode se aplicar a vídeos que usam ferramentas de IA generativas para retratar realisticamente eventos que nunca aconteceram, ou mostrar pessoas dizendo ou fazendo algo que não fizeram de fato.

'Isso é especialmente importante nos casos em que o conteúdo discute tópicos sensíveis, como eleições, conflitos em andamento e crises de saúde pública, ou funcionários públicos', disseram Jennifer Flannery O'Connor e Emily Moxley, vice-presidentes de gerenciamento de produtos do YouTube, em um post no blog da empresa na terça-feira

:

CNNBRASİL: Atualização da Lei de Cotas é uma questão de reparação histórica, afirmam ministrosOs ministros da Educação, Camilo Santana, e da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmaram que a atualização da Lei de Cotas para ingressar em universidades e institutos federais de ensino superior é uma questão de reparação histórica.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

G1: Adolescente se afoga em praia e fica mais de 10 minutos sem respirar; VÍDEOAdolescente se afoga em praia e fica mais de 10 minutos sem respirar; 96% das pessoas morrem em situação semelhante, diz bombeiro g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

G1: Após registrar queixa contra o marido por lesão corporal, Ana Hickmann posta nas redes sociais: 'Hoje é um novo dia'Após registrar queixa contra o marido por lesão corporal, Ana Hickmann posta nas redes sociais: 'Hoje é um novo dia' g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

G1: MPF pede condenação de Daniel Silveira por desvio de R$ 220 mil dos cofres públicosMPF pede condenação de Daniel Silveira por desvio de R$ 220 mil dos cofres públicos g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

G1: Brasil registra 722 feminicídios no 1º semestre de 2023, maior número registrado desde 2019 em série históricaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

G1: Preso no Rio apontado como recrutador do Hezbollah é músico e alegou ter sido procurado para shows de pagode no LíbanoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »