Google expande ferramentas de busca para verificar a veracidade de conteúdo

O Google expandiu as ferramentas do buscador da empresa que ajudam o usuário a checar se um conteúdo é ou não verdadeiro. As novidades foram apresentadas nesta terça-feira (02), que é o Dia Internacional da Verificação de Fatos. Uma das novas funções fica na busca por imagem do Google. A partir de agora, é possível verificar rapidamente o histórico e o contexto de fotos pesquisadas, para saber se elas já são antigas ou possuem um contexto específico atrelado.

Essas informações estão no item 'Sobre essa imagem', que abre uma nova página no navegador ao ser selecionado. O recurso fica em um ícone de três pontos na vertical, acessado quando você clica uma imagem em um resultado da busca, com mostrado na figura abaixo. O botão ajuda a fornecer mais detalhes sobre uma foto buscada na plataforma

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Tec_Mundo / 🏆 1. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Entenda por que 21 de março é o Dia Internacional Contra a Discriminação RacialNa mesma data é celebrado, o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Palmeiras tem treino diferente em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de DownPalmeiras tem treino diferente em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Ato 8M reúne centenas de pessoas no Centro do Rio no Dia Internacional da MulherMarcha foi da Candelária à Cinelândia e reivindicou diversos direitos

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

5 libros para leer en marzo y celebrar el Día Internacional de la MujerHistorias para reír, emocionarse o sorprenderse este 8M. Descubre esta selección de propuestas literarias en las que queda al descubierto el poder femenino

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Marlene Mattos surpreende ao repostar vídeo de Xuxa no Dia Internacional da Mulher e web reageEspeculações sobre possível reconciliação entre as ex-parceiras alimentam opiniões nas redes sociais

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

BBB24: Emocionadas, sisters fazem homenagens no Dia Internacional da MulherNa tarde desta sexta-feira (8), confinadas refletiram sobre os desafios de ser mulher

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »