Esquerra Republicana de Catalunya aprova listas para eleições autonômicas

O Conselho Nacional da Esquerra Republicana de Catalunya aprovou nesta terça-feira as listas com as quais concorrerá nas próximas eleições autonômicas de 12 de maio. Poucas novidades em candidaturas de continuidade e sem contratações midiáticas, como ocorreu nas eleições europeias, onde o meteorologista da TV3 Tomàs Molina formará uma dupla com Diana Riba.

Dois dos conselheiros que se juntaram ao Governo como independentes após a saída do Junts deram o passo: o ex-convergente Carles Campuzano, titular de Direitos Sociais, figura como número sete por Barcelona. O ex-líder do PSC no Parlamento e conselheiro de Universidades, Quim Nadal, encerra a lista por Girona. Após quatro legislaturas como candidato, o ex-presidente da Câmara Roger Torrent não se repete. Dos 15 membros do Executivo monocolor da Esquerra, apenas seis irão para as listas do partido, sendo dois deles independentes

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Esquerra cierra filas con la candidatura de Pere AragonèsEl ‘president’ será proclamado este lunes, al ser el único contendiente que se ha presentado a las primarias

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

A média da nossa mídia é 'democrata' com Biden, mas 'republicana' com LulaA média da nossa mídia é 'democrata' com Joe Biden e 'republicana' com Lula — com frequência, vergonhosamente 'republicana'. É claro que recorro a uma figura de linguagem.A maioria teme, e com razão, a vitória de Don

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

União indica nomes para Conselho de Administração da Petrobras; veja listaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Petrobras divulga lista de nomes indicados pelo governo ao Conselho de AdministraçãoA União, como acionista controlador, tem direito a seis das 11 cadeiras do colegiado da estatal

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Pogacar, rey de la Volta Catalunya, ya gana sin quererEl esloveno se impone en una jornada en la que el equipo quería trabajar para Marc Soler y, tras cuatro triunfos de siete etapas, se corona en el certamen

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Pogacar puede contra el mundo y logra un ‘hat-trick’ de etapas en la Volta CatalunyaTras una nueva exhibición de 30 kilómetros en solitario, el esloveno del UAE resuelve la competición a falta de la última jornada, las cuestas de Montjuïc

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »