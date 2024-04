Opções de transmissão da Copa Libertadores 2024

Após o final de sua fase prévia, a Copa Conmebol Libertadores da América está chegando à sua etapa decisiva, na qual 32 times seguem na disputa pelo maior título de clubes da América. Em 2024, quem deseja acompanhar a competição vai ter muitas opções, que vão desde a televisão aberta até o pay per view e plataformas de streaming. A alternativa gratuita será a TV Globo, que reservou para si os direitos de transmissão dos jogos de quarta-feira e das etapas decisivas da competição.

Já no streaming, além do Globoplay (que repete o sinal aberto), os espectadores vão ter que se dividir entre a Paramount+ e a Star+, que atualmente possui a programação da ESPN. Este ano, a Libertadores da América conta com as equipes do Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo como representantes nacionais. O Fluminense tenta defender seu título após uma vitória surpreendente na edição de 2023, mas diversos times estão lutando para evitar que essa história se repita este an

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Tec_Mundo / 🏆 1. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Copa Libertadores 2024: veja grupos sorteados e datas da competiçãoConmebol definiu primeira fase da competição em sorteio nesta segunda-feira

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Copa Libertadores 2024: veja grupos sorteados e datas da competiçãoConmebol definiu primeira fase da competição em sorteio nesta segunda-feira

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Copa Libertadores: veja os times e grupos sorteados para a edição de 2024Sorteio foi realizado nesta segunda-feira (18) na sede da Conmebol

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Oscar 2024: Artistas pedem cessar-fogo de Israel e Palestina no Oscar 2024Astros de Hollywood clamam pelo fim dos conflitos no Oriente Médio.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Lollapalooza 2024: saiba os preços das opções de comida e bebidaPreço das comidas chega a R$ 60 reais; festival oferece desconto para quem reutilizar copos

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Libertadores 2024: datas, horários e onde assistir aos jogos dos brasileirosAtlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo representam o Brasil na copa

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »