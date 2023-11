Forças Armadas entram em parte do hospital al-Shifa na Faixa de Gaza

Forças Armadas do país dizem que soldados entraram em 'parte determinada' do complexo, e dizem ter 'feito esforços' para retirar civis do localem uma área do hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza e que está no centro de uma troca de acusações entre israelenses e o grupo Hamas, acusado de usar o local como uma base operacional para ataques armados. 'Neste momento, as forças das FDI estão operando contra a organização terrorista Hamas em uma determinada parte do hospital Shifa.

A operação é baseada em informações de inteligência e necessidade operacional', diz a publicação, feita no X (antigo Twitter). 'A ação não teve como objetivo prejudicar os pacientes, a equipe médica e os cidadãos internados no hospital. A operação foi precedida por um esforço para evacuar o hospital dos doentes e desabrigados e até foi aberta uma passagem especial. A direção do hospital foi informada com antecedência sobre a entrada no complexo

:

CNNBRASİL: “Todas as unidades essenciais entraram em colapso”, diz diretor de Al-ShifaMaior hospital de Gaza está cercado pelo confronto entre Israel e Hamas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: EUA afirmam que Hamas usa hospital al-Shifa para ataquesO porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, confirmou que o Hamas utiliza o hospital al-Shifa para lançar ataques. Israel alega que o grupo palestino está infiltrado em hospitais e usa isso como justificativa para atacar instalações médicas.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

ELPAİS_BRASİL: El ministerio de Sanidad de Gaza denuncia la muerte de seis bebés en el hospital Al Shifa por el asedio israelíUn primer grupo de 40 españoles, entre ellos 22 menores, sale de Gaza por el paso de Rafah tras cinco semanas atrapados | Biden intenta impulsar la liberación de rehenes tras el plante de Hamás por el asedio israelí a los hospitales de Gaza

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Situação dos brasileiros resgatados de Gaza está “resolvida”, mas conflito é “gravíssimo”, diz Mauro VieiraMinistro das Relações Exteriores afirma que Lula quer voltar a tratar da guerra na ONU; grupo com 32 pessoas chega a Brasília na noite de segunda (13)

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

G1: Hamas suspende negociações de reféns com Israel por conta de situação em hospitais em GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

BAND.COM.BR: Fronteira reabre e brasileiros conseguem deixar a Faixa de GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »