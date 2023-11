EUA afirmam que Hamas usa hospital al-Shifa para ataques

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse nesta terça-feira que a Casa Branca tem informações de inteligência confirmando que o Hamas usa a estrutura do hospital al-Shifa, em. O argumento de que o grupo palestino está infiltrado em hospitais é o principal usado pelos israelenses para realizar ações contra instalações médicas, apesar dos muitos alertas e críticas de organizações humanitárias.

— Os membros do Hamas e a Jihad Islâmica Palestina operam um comando e controle a partir do al-Shifa, na Cidade de Gaza. Eles têm armas estocadas e estão preparados para responder a uma operação militar decontra a instalação — disse Kirby, em conversa com repórteres a bordo do avião presidencia

VALORECONOMİCO: Israel promete destruir o Hamas após ataqueO governo israelense prometeu destruir o Hamas após o grupo promover o maior ataque terrorista contra o país em seus 75 anos de história.

VEJA: Ministro da Defesa de Israel afirma que Hamas perdeu o controle da Faixa de GazaO ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o grupo militante palestino Hamas “perdeu o controle” da Faixa de Gaza, depois de 16 anos. Durante uma reunião com prefeitos de cidades israelenses na fronteira de Gaza, contradizem uma fala anterior do premiê.

JORNALOGLOBO: Hamas acusa Israel de deturpar negociações sobre libertação de refénsDe acordo com levantamento da agência de notícias AFP, que identificou 208 dos 239 reféns contabilizados pelas autoridades israelenses, ao menos 34 deles são menores de idade. O Hamas acusou Israel de "deturpar" as negociações mediadas pelo Catar sobre a possível libertação de alguns reféns em troca da soltura de 200 crianças e 75 mulheres que estão presas em Israel.

G1: Israel x Hamas: 20 dos 36 hospitais da Faixa de Gaza não estão mais funcionandoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

CNNBRASİL: “Todas as unidades essenciais entraram em colapso”, diz diretor de Al-ShifaMaior hospital de Gaza está cercado pelo confronto entre Israel e Hamas

