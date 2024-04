Filho de Lula é proibido de se aproximar da ex-namorada após denúncias de violência

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o filho do presidente Lula (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, não se aproxime de sua ex-namorada e deixe o apartamento em que vivia com ela. A decisão consta em uma medida protetiva concedida pelo tribunal a favor de Natália Schincariol, que registrou um boletim de ocorrência contra o filho de Lula. Na denúncia, registrada na Delegacia da Mulher, em São Paulo, a médica afirma ter sido vítima de violência física e psicológica.

À polícia, a vítima relatou ter sido atingida na barriga por um cotovelada durante uma discussão com Luís Cláudio, o que resultou em um afastamento do trabalho por um mês. Ela também disse ter sido coagida pelo filho do presidente a não formalizar a denúncia. Ainda de acordo com Natália, as agressões teriam se tornaram mais frequentes e graves ao longo dos dois anos de relacionamento. Em nota divulgada no X (ex-Twitter), a defesa de Luis Cláudio chamou de 'fantasiosas declarações' as denúncias feitas pela médic

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cartacapital / 🏆 10. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Em São Paulo, Boulos cola em Marina Silva; Nunes ataca governo LulaPré-candidatos reforçam a polarização nacional em atos e discursos na capital paulista

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Lula tem 53,6% de aprovação entre os eleitores de São Paulo, aponta pesquisaAvaliação positiva do presidente na capital paulista é um dos trunfos para a chapa Boulos-Marta na disputa pela Prefeitura

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Pesquisa mede influência política de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais de São PauloUma pesquisa Real Big Data mediu como os eleitores de São Paulo percebem a influência política de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais deste ano. Os resultados mostram a opinião dos eleitores em relação à imagem dos políticos e seus apoios às candidaturas.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Payet entrega camisas do Vasco para Lula e Macron em evento em São PauloJogador francês participou de jantar e depois seguiu para Brasília com a comitiva dos dois presidentes

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Policiais civis são presos no interior de São Paulo acusados por esquema de extorsãoSegundo as investigações, grupo chegava em lojas, faziam apreensões de mercadorias e valores e forjavam irregularidades no local

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Quais são os 10 distritos mais populosos São Paulo segundo o IBGEVeja as regiões com as maiores populações

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »