PGR se manifesta a favor de inquérito contra deputado por tapa em colega

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor da instauração de um inquérito contra o deputado Washington Quaquá (PT-RJ) pelo tapa que ele deu no também deputado Messias Donato (Republicanos-BA) no plenário da Câmara. A manifestação foi assinada pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, nesta quarta-feira (3), e enviada ao ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro é o relator do caso na Corte.

No final de fevereiro, a Polícia Civil do Distrito Federal encaminhou ao STF o registro da ocorrência para “conhecimento e providências pertinentes”. O episódio ocorreu no final de dezembro de 2023 durante sessão de promulgação da reforma tributária. Quaquá e Donato trocaram ofensas e empurrões. O caso foi registrado na polícia por Messias Donato como possível cometimento do crime de injúria real

