Homem fica preso em piscina de hotel durante terremoto em Taiwan

As imagens mostram o estúdio e os equipamentos tremendo durante toda a transmissão ao vivo. Em determinado momento, a âncora precisou se segurar em um dos telões do cenário para conseguir continuar informando a notícia aos telespectadores. De acordo com as autoridades locais, o Corpo de Bombeiros registrou a queda de pelo menos 26 edifícios, a maior parte na região de Hualien, cidade localizada mais próxima do epicentro.

As equipes de resgate trabalham para socorrer cerca de 77 pessoas que estão "presas" em edifícios e túneis que desmoronaram na região. As autoridades também informaram que perderam contato com 50 pessoas que viajavam a bordo de quatro micro-ônibus para um hotel em um parque nacional

