Filha de Ronnie Lessa diz que vai romper relações caso ele seja confirmado como autor do crime de Marielle

O ex-PM Ronnie Lessa foi preso em 2019, um ano após os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Mohana Lessa, filha de Ronnie, afirmou que vai romper relações com o pai caso fique confirmado que ele cometeu o crime. Ela classificou a execução como uma 'atrocidade' que vai contra tudo o que a família pensa. Nos últimos dias, parentes do ex-PM foram pegos de surpresa com a revelação de uma delação premiada de Lessa, em que ele aponta o mandante do crime.





