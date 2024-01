Político Domingos Brazão é apontado como mandante do assassinato de Marielle Franco

Político de carreira e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão teria sido apontado pelo atirador Ronnie Lessa como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. A informação é do site The Intercept Brasil. Preso desde 2019, Lessa fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal na semana passada para revelar novos detalhes do caso. O acordo ainda precisa ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Brazão, de 58 anos, é líder de um poderoso grupo político da zona oeste do Rio, berço das milícias cariocas. Foi deputado estadual por cinco mandatos consecutivos, onde acumulou polêmicas e suspeitas de corrupção até ser afastado e, posteriormente realocado como conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Em sua ficha, figuram acusações de improbidade administrativa, fraude, envolvimento na chamada 'máfia dos combustíveis' e o envolvimento com milícias para a compra de voto





