Viúva de Marielle Franco aguarda delação que possa levar ao mandante do assassinato

A vereadora Monica Benicio (PSOL-RJ), viúva de Marielle Franco, assassinada em 2018, afirmou nesta terça-feira (23) que aguarda "com esperança" uma possível delação que levaria ao mandante dos assassinatos da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Benicio disse que os familiares das vítimas foram informados pela imprensa sobre a suposta delação.

"Aguardamos com esperança que a delação de Ronnie Lessa apresente de fato novos elementos probatórios que representem um avanço significativo na busca por justiça", escreveu. "O Comitê Justiça por Marielle e Anderson vê com preocupação o vazamento de informações que possam comprometer a condução das investigações e os ritos processuais adequados". As famílias reiteram seu apelo por responsabilidade na veiculação de informações sobre o caso, evitando usos de diversas ordens e finalidades. Não aceitaremos que o Caso Marielle e Anderson seja simplificado e interpretado apenas como objeto de disputas e interesses pessoais ou de grupos políticos





