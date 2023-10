Fazenda edita regras para apostas esportivas no Brasil

O texto permite a ação de empresas estrangeiras no setor de apostas no Brasil, desde que possuam pessoas jurídicas instaladas no país. quem tiver interesse em abrir sua própria plataforma denão podem incluir, em seu quadro societário,

“atletas profissionais, integrantes de comissão técnica, árbitros ou dirigentes de equipe esportiva brasileira; “ A plataforma de apostas esportivas também deverá informar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em casos suspeitos na sua plataforma, como altos investimentos ou ganhos acima da média. O governo também exigiráinterno das empresas participantes e políticas de prevenção a crimes como lavagem de dinheiro.

A portaria ainda obriga as empresas a alertar os seus clientes para potenciais danos causados por vício em jogos. Além de só permitir o procedimento em maiores de idade, o texto do Ministério da Fazenda cobra headtopics.com

“ações informativas e preventivas de conscientização dos apostadores sobre o transtorno do jogo compulsivo ou patológico, por meio da elaboração de códigos de conduta e da difusão e implementação de políticas específicas de boas práticas e de redução de danos.”

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Após aprovação na Câmara, Haddad diz estar confiante em avanço do PL das offshores no SenadoSegundo ministro da Fazenda, texto aprovado tem condições de aumentar a arrecadação federal Consulte Mais informação ⮕

Ministério da Fazenda define regras para casas de apostas esportivas atuarem no BrasilEmpresas nacionais ou estrangeiras precisam estar estabelecidas em território nacional Consulte Mais informação ⮕

Governo do Rio diz que Castro e sua família são alvo de plano de atentadoSegurança de governador foi reforçada; parceria com governo federal terá ajuda do Coaf para identificar milicianos Consulte Mais informação ⮕

As principais alterações feitas por Eduardo Braga no texto da tributáriaProposta precisa passar pela CCJ antes de ir ao plenário; reforma tributária prevê simplificar a tributação sobre o consumo Consulte Mais informação ⮕

Appy considera relatório da reforma tributária positivo e espera poucas mudanças no textoTexto apresentado resolve cerca de 75% das distorções existentes atualmente no sistema tributário brasileiro, segundo secretário Consulte Mais informação ⮕

Relatora do PL do Mercado Digital lança consulta pública sobre textoDiscussão sobre a regulamentação dos serviços digitais, sucede uma série de debates sobre o PL das Fakes News na Câmara Consulte Mais informação ⮕