A nova disputa entre Pacheco e Arthur Lira: o fundão eleitoral

indicativos a líderes partidários que é contra aumentar o fundão eleitoral para R$ 6 bilhões– mais a correção da inflação – para as disputas municipais.

Em 2022, nas disputas gerais, o fundão eleitoral foi de aproximadamente R$ 5 bilhões para as eleições de deputados federais, estaduais, governadores e presidente da República. A Câmara defende a elevação do fundão para o ano que vem sob o argumento de que o número de candidatos – prefeitos e vereadores – será bem maior no ano que vem.

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Cláudio Castro vai propor a Pacheco e Lira 'pacote anticrime' para milícias e tráficoCláudio Castro vai propor a Pacheco e Lira 'pacote anticrime' para milícias e tráfico Consulte Mais informação ⮕

Acordo de Pacheco com a oposição coloca Lira em calça justaPor Walmor Parente, subeditor da Coluna Consulte Mais informação ⮕

Lançamento do 'Novo PAC' em Alagoas vai reunir no mesmo palanque Renan Calheiros e Arthur LiraPolíticos são ferrenhos adversários, e a disputa entre os dois tem colocado o presidente Lula (PT) em situações embaraçosas desde o ano passado Consulte Mais informação ⮕

Arthur Lira quer testar seu nome em pesquisas para presidente da RepúblicaArthur Lira quer testar seu nome em pesquisas para presidente da República Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa e anuncia indicado de Arthur LiraO economista Carlos Antônio Vieira Fernandes vai assumir o posto de Rita Serrano, que se reuniu há pouco com o presidente no Palácio do Planalto Consulte Mais informação ⮕

Lula deve se reunir com Arthur Lira nos próximos dias para negociar vice-presidência da CaixaAlém de ter emplacado Carlos Vieira no lugar de Rita Serrano na presidência do banco, o Centrão, grupo do presidente da Câmara, também almeja a liberdade de nomear indicados para todas as vice-presidências Consulte Mais informação ⮕