Falta de controle na Cidade da Polícia Civil revelada por investigação

Com 66 mil metros quadrados a Cidade da Polícia Civil reúne 15 delegacias, no Jacaré, na Zona Norte do Rio. Entre as delegacias, estão algumas especializadas, como Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) — a tropa de elite da corporação. Segundo uma investigação da Polícia Federal, em 2023, a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) foi palco da negociata entre agentes e traficantes sobre um caminhão apreendido com 16 toneladas de maconha.

Também no ano passado, do galpão da DRFC uma máquina de cigarros apreendida de cinco toneladas. A investigação da Corregedoria revela haver falta de controle no complexo, que não tem câmeras de segurança monitorando quem entra ou sai do loca

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalextra / 🏆 6. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Defesa Civil confirma três mortes em Petrópolis; vídeos mostram destruição na cidadeOutras duas pessoas estão desaparecidas; quatro vítimas resgatadas com vida

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Máquina de cinco toneladas furtada na Cidade da Polícia Civil é recuperadaEquipamento estava em galpão no Mercado São Sebastião, na Penha

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Lojas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, fecham portas por causa da chuvaDefesa Civil acionou alarmes após alerta de temporais; rios que cortam a cidade transbordaram em 2022

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Cidade de São Paulo registra temperatura mais quente do anoNesta semana, a Defesa Civil colocou a cidade de São Paulo em alerta para altas temperaturas

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Tales: Caso Marielle não está encerrado; falta detalhar motivação e demoraA prisão dos supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco não encerra o caso, já que ainda falta esclarecer alguns pontos importantes sobre o crime, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (25).Ainda falta explicar muita coisa.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Falta de remédio para hanseníase eleva críticas a Ministério da SaúdeProblemas de produção e logísticos afetaram abastecimento, segundo pasta

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »