Uso de celular em movimento deve ser evitado, dizem pesquisadores

O uso do celular enquanto estamos em movimento deve ser evitado, aconselham pesquisadores. Criado pelo governo para funcionar como uma espécie de 'botão de segurança' para casos de roubos ou furtos, o programa de bloqueio de celulares alega que a empresa não se adequou ao programa. A operadora diz que segue em tratativas para formalizar a adesão.

O programa funciona por meio de um aplicativo e é uma ferramenta que bloqueia instantaneamente aparelhos roubados e barra acessos a contas de bancos e serviços. Após o acionamento, o celular deve bloquear em até dez minutos os apps de redes bancárias. O aplicativo, no entanto, não funciona em celulares com chips da operadora Vivo. O Ministério da Justiça diz que o programa foi implementado a partir de cooperação com operadoras de telefonia, mas que nem todas implementaram o bloqueio de linhas. A Vivo diz já ter feito todas as adequações tecnológicas necessárias para adesão ao programa e que os sistemas estão prontos para serem integrados ao aplicativo

