Motorista de Porsche que matou condutor de aplicativo é indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga após matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, em um acidente de trânsito em São Paulo. Segundo a defesa de Fernando, a negativa da justiça em decretar sua prisão teria sido feita pelo plantão judiciário, por falta de preenchimento dos requisitos necessários.

O acidente ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, na Zona Leste, e Fernando se apresentou à delegacia no dia seguinte, onde prestou depoimento e foi liberado

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Polícia indicia motorista de Porsche que teria causado morte de motorista de appFernando Sastre de Andrade Filho responderá por homicídio doloso, lesão corporal e fuga após a colisão; polícia pediu prisão temporária

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Justiça nega prisão de motorista da Porsche que matou motorista de app em acidente e fugiuAcidente ocorreu na madrugada de domingo 31 em São Paulo

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Justiça nega prisão de empresário que matou motorista de aplicativo em acidente com PorscheA Justiça de São Paulo negou na noite desta segunda-feira (1º) o pedido de prisão temporária do empresário que causou um acidente com sua Porsche em alta

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Justiça de SP nega prisão de motorista de Porsche em alta velocidade que matou 1Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga de local de acidente

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Justiça nega prisão de motorista de Porsche; condutor não fugiu, diz defesaA Justiça de São Paulo negou a prisão temporária de Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche que colidiu contra um Sandero e matou um motorista de aplicativo na capital paulista. Ao UOL, a defesa do condutor citou o caso como 'uma fat

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Polícia analisa possível “erro de procedimento” em acidente com Porsche em SP; motorista fugiu do localSegundo a Secretaria de Segurança Pública, foram realizadas buscas no hospital e na casa do suspeito, mas ele não foi encontrado

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »