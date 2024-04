España planea reconocer al Estado palestino antes del verano

El Gobierno planea reconocer al Estado palestino en el primer semestre de este año, es decir, antes del verano, según ha confirmado este lunes el propio presidente, Pedro Sánchez, en conversación informal con los periodistas que lo acompañan en un viaje oficial a Oriente Próximo. Sánchez anunció el pasado 9 de marzo que España reconocería a Palestina como Estado “en esta legislatura”, pero el plazo es ahora mucho más corto: antes del verano.

Si el compromiso se materializa, coincidirá previsiblemente con la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio o se hará en las semanas inmediatamente posteriores. El presidente espera que haya movimientos al respecto en breve. “Hay que estar atentos a las decisiones que se tomen próximamente en Bruselas y Nueva York”, ha asegurado Sánchez En paralelo, La Moncloa aprovechará viajes como el que comienza hoy para intentar convencer a los países árabes que aún no han reconocido a Israel —como Arabia Saudí y Qatar— de que lo haga

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Sánchez se compromete a que España reconozca el Estado palestino “en esta legislatura”El presidente aprobará la medida en Consejo de Ministros y la explicará ante las Cortes

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Israel acusa a Pedro Sánchez de “recompensar al terrorismo” por anunciar que reconocerá el Estado palestinoEl Ministerio de Exteriores israelí asegura que la medida, que impulsan España, Irlanda, Malta y Eslovenia, enviaría un mensaje a Hamás de que ataques como el del 7 octubre “serán correspondidos con gestos políticos hacia los palestinos”

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Sánchez planea el reconocimiento del Estado de Palestina antes del veranoEl Gobierno pisa el acelerador y materializará el gesto en plena campaña de las elecciones europeas. El presidente inicia un viaje a Oriente Próximo en el que intentará que los países árabes legitimen también la existencia de Israel

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Sánchez pide a Feijóo que exija la dimisión de Ayuso “aunque le cueste el puesto como a Casado”Pedro Sánchez, esta mañana, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al Senado para responder preguntas sobre el caso KoldoEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá este martes a acudir a la sesión de control del Senado, después de diez meses de ausencia, para someterse a las preguntas del PP sobre el caso Koldo —la supuesta red de corrupción urdida para conseguir contratos públicos de suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia a cambio del pago de comisiones presuntamente ilegales—, de ERC sobre los compromisos con Cataluña, y del BNG sobre el sistema ferroviario de Galicia.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Protestos em Madri contra lei de anistia pedem renúncia de Pedro SánchezAproximadamente 15.000 pessoas se concentraram neste sábado (9) no centro de Madri para repudiar a anistia aos independentistas catalães e pedir a renúncia do presidente do governo, Pedro Sánchez, a quem consideram um perigo para a democracia.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »