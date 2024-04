Defesa de Robinho pede soltura ao STF

A defesa do ex-jogador Robinho afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele está preso "ilegalmente" e solicitou que seja solto até que um recurso seja analisado. Os advogados recorreram de uma decisão do ministro Luiz Fux, que há duas semanas negou um pedido de habeas corpus. Vivian Guglielmetti, mulher de Robinho há 25 anos e que estava com ele em boate antes do crime em Milão.

Robinho foi preso no dia 21, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar que ele tem que cumprir no Brasil uma pena de nove anos de prisão a qual foi condenado na Itália, por estupro. No mesmo dia, Fux negou um pedido da defesa para impedir a prisão. Agora, a defesa quer que a decisão do ministro seja analisada em um órgão colegiado, de preferência pelo plenário do STF, "pelo ineditismo do caso e sua relevância

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalextra / 🏆 6. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Defesa de Robinho recorre ao STF para evitar prisão imediataEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Defesa de Robinho pede habeas corpus ao STF para evitar prisãoA defesa do ex-jogador Robinho protocolou ontem às 23h10 no STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido de habeas corpus para o réu responder em liberdade à condenação por estupro de uma jovem na Itália em 2013.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Defesa de Robinho vai apelar ao STF para reverter decisão do STJAdvogado do ex-jogador disse ainda que seu cliente não se oporá à execução da pena

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Defesa de Robinho recorre ao STF para evitar prisão imediata ordenada pelo STJHabeas corpus foi impetrado pela defesa do ex-jogador às 23h10 desta quarta-feira (20)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Robinho: defesa pede habeas corpus ao STF para evitar prisão imediataNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Defesa de Robinho recorre ao STF para tentar evitar prisão imediata após decisão do STJSTJ decidiu que Robinho deve cumprir no Brasil a pena por crime de estupro, cometido e julgado na Itália

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »