Técnico do Oklahoma City Thunder fala sobre o momento da equipe

📆 02/04/2024 18:57:00

📰 Lance! ⏱ Reading Time:

21 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 29%

Publisher: 51%

Esportes Notícia

O técnico Mark Daigneault, do Oklahoma City Thunder, falou a respeito do momento da equipe, que voltou aos playoffs na NBA. A classificação veio após vitória sobre o New York Knicks, no último domingo (31).

Oklahoma City Thunder, NBA, Playoffs, Vitória, Reconstrução