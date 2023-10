De ‘esquecido’ a titular: Everton Cebolinha aposta em parceria com Tite para dar volta por cima no Flamengo, Everton Cebolinha chegou ao clube em 2022, mas ainda não conseguiu atender as expectativas dos torcedores e render o esperado, principalmente em relação a custo-benefício. Apesar de estar longe da performance ideal, o atacante vê na chegada de Tite uma esperança renovada em busca da volta por cima no Rubro-Negro.

Pelo Flamengo, no entanto, Everton Cebolinha não conseguiu render o esperado. Desde que chegou, ele disputou 86 partidas e esteve em campo por 3.951 minutos. O atacante balançou as redes dos rivais em oito oportunidades e deu 12 assistências. Apenas na temporada atual, o camisa 11 participou de 53 jogos e marcou cinco gols.

Em queda de rendimento, Cebolinha também demonstra ausência de confiança e vira alvo de duras críticas da torcida. Apesar da má fase, Everton confia na volta por cima, e aposta na relação com Tite para a retomada da motivação e da volta por cima no Flamengo. headtopics.com

Cebolinha foi convocado por Tite para a Copa América 2019 - atacante foi o artilheiro da competição (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)Everton e Tite são velhos conhecidos, e já trabalharam juntos na Seleção Brasileira. Pela Canarinho, jogador e técnico foram campeões da Copa América 2019, com o atacante assumindo o lugar de Neymar, cortado por lesão. À época, Cebolinha viveu uma das melhores fases de sua carreira.

Na final da Copa América 2019, a Seleção Brasileira enfrentou o Peru, em jogo disputado no Maracanã. A Amarelinha venceu a Seleção Peruana por 3 a 1, e Everton Cebolinha foi o autor do primeiro gol do duelo. Gabriel Jesus e Richarlison marcaram os demais tentos do Brasil, enquanto Paolo Guerrero descontou para La Blanquirroja. headtopics.com

