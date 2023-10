Fortaleza pode se tornar o maior clube do nordeste caso vença a Sul-Americana? Lance! compara com rivais

pode conquistar talvez o principal título na história do clube, além de garantir uma vaga na próxima Libertadores. O Leão encara a LDU, em Punta del Este, no Uruguai, em final que será em jogo único.

Nesses momentos, as discussões de botequim sobre a grandeza de seus clubes voltam a ganhar força. Embora tenha reconquistado o prestígio de outrora devido a um bom trabalho de gestão e no futebol recentemente, o Fortaleza tem a chance de se tornar o maior do nordeste? O Lance! traz elementos comparativos com outras potências da região.

Nos últimos seis anos, o Leão conquistou um título da Série B do Campeonato Brasileiro, além de ter vencido as últimas cinco edições do Campeonato Cearense. Isso fez com que o Tricolor ultrapassasse o Ceará em troféus estaduais. Além disso, o Vozão não possui conquistar em nível nacional. headtopics.com

Embora o Fortaleza seja considerado o maior clube do seu estado, o desafio fica um pouco mais complicado quando a comparação abrange o nordeste. E é preciso levar outros elementos em consideração que vão além dos troféus, como a história das equipes e a influência de sua torcida.

Um dos clubes mais tradicionais do país, o Bahia é bicampeão brasileiro (1959 e 1988) e possui 50 Campeonatos Baianos em sua história. Além disso, o Tricolor é o clube de sua região comNo entanto, é possível dizer que o Bahia perdeu a relevância nacional que conquistou no século XX. headtopics.com

Atualmente, o Sport está na Série B do Brasileirão, mas luta para voltar a competição doméstica mais importante. O Rubro-Negro tem conquistar nacionais muito relevantes, como o Campeonato Brasileiro de 1987 e a Copa do Brasil de 2008 vencida sobre o Corinthians. Isso sem falar no fato de ser o maior campeão de Pernambuco com sobras para Santa Cruz e Náutico.

