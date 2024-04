David Uclés: um músico e escritor peculiar

David Uclés é um tipo muito peculiar. Por exemplo, ele ganha a vida indo para Santiago de Compostela todos os verões, onde toca acordeão e canta na rua para arrecadar fundos para sobreviver o resto do ano e se dedicar à escrita. O acordeão vem de quando ele passou quase três anos em Paris, na região de Montmartre, e cantava nos bares músicas de Charles Aznavour, Jacques Brel ou Edith Piaf. Na música, como se vê, ele é especialista em chanson francesa.

Na literatura, como veremos, é especialista em realismo mágico. Além disso, ele também toca harpa. E uma vez por ano ele pinta quadros e os vende para complementar sua renda, porque sua família trabalha no campo e o dinheiro não sobra. Ele é formado e mestre em Tradução e Interpretação (em inglês e alemão). "Mas nunca contribuí para a previdência", ele diz algumas vezes. Sua vida é uma aposta

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

‘La península de las casas vacías’, la Guerra Civil como ciclo artúrico fundacionalDavid Uclés ha levantado una novela peculiar en la que narra aquel magma de violencias con un enfoque de mito para recordarnos que habitamos su linaje

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Seleção Brasileira encontrará Ancelotti diante da Espanha, no Santiago BernabéuTreinador era sonho da CBF para assumir o Brasil

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Espanha x Brasil: os bilhões por trás do amistoso no Santiago BernabéuCom duas das mais tradicionais seleções do futebol mundial, confronto envolve bilhões de reais nos bastidores

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Seleção Brasileira encontrará Ancelotti diante da Espanha, no Santiago BernabéuA Seleção Brasileira enfrenta a Espanha e verá uma presença ilustre no estádio Santiago Bernabéu: o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Brasil e Espanha se enfrentam em amistoso no estádio Santiago BernabéuEspanha e Brasil se enfrentam em amistoso no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, encerrando a primeira Data Fifa da Seleção Brasileira sob comando do técnico Dorival Júnior. A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Centenas de pessoas protestam em Santiago de Cuba contra apagões e escassez de alimentosCentenas de cubanos saíram às ruas no domingo (17) pedindo 'comida e eletricidade', depois de um fim de semana difícil, devido aos longos apagões que afetam todo o país, e que nessa província têm durado até 13 horas por dia. 'Várias pes

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »