Carlinhos Maia critica falas de Fernanda do "BBB 24"

Carlinhos Maia dividiu opiniões ao fazer uma série de vídeos nos stories de seu Instagram criticando falas de Fernanda do "BBB 24". O influenciador e humorista questionou o porquê da sister ter ido para o programa se não era seu sonho, tirando o lugar de quem realmente gostaria de estar na casa.

"Estava vendo uns cortes da entrevista da Fernanda do Big Brother, gosto de algumas coisas que ela fala, mas o que me irrita em participantes como ela é que ela falou algumas vezes: 'Estou competindo com uma menina de 20 anos, com o maior sonho da vida dela, com um cara que está ali pra se jogar' (...) São essas pessoas (que irritam) vão para as coisas sem querer ir. Vão reclamando, reclamando, tirando a oportunidade de quem realmente quer estar lá. Por que foi?", iniciou o influenciador.O humorista disse que a Bia e o Davi merecem pela história no programa e, porque querem estar lá, presente no jogo. Carlinhos disse que pessoas mais "cults" (alternativas) se sentem superiores a tudo e todo

