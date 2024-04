Banco Central do Brasil anuncia primeira intervenção no câmbio

O Banco Central do Brasil anunciou na noite desta segunda-feira a sua primeira intervenção no câmbio desde o início deste terceiro mandato do presidente Lula. A primeira coisa a se dizer é que isso é normal, e que é até surpreendente que essa seja a primeira intervenção no atual governo, que passou por muitas dificuldades, momentos de dúvidas sobre política econômica e críticas ao Banco Central.

O Brasil passou por muitas crises cambiais quando ainda não tinha um volume robusto de dólar nas reservas cambiais e, naquela época, quando a moeda americana começava a subir e o Banco Central ia ao mercado, isso era um drama porque queimava a reserva e não resolvia o problema. Então, parecia uma medida artificial. A gente tem isso em mente, mas não é essa a realidade atual. O Banco Central tem essa ferramenta e pode e deve usar quando for necessário. O BC quer ditar a taxa de câmbio? Não. O câmbio é flutuante no Brasil e isso está consolidado. O que a autoridade monetária procura é evitar um movimento mais exagerado

