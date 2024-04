Naldo diz que fez a 'ponte' para show de Madonna no Rio: 'eu que estou desenrolando essa parada aí'fará no Rio de Janeiro. Em participação no programa 'Sem censura', da TV Brasil, o artista disse que 'fez a ponte' para que aguardada apresentação da diva do pop enfim acontecesse aqui. Madonna vai se apresentar na Praia de Copacabana no dia 4 de maio, finalizando sua 'Celebration Tour'. 'Eu agitei a Madonna pra vir pro Rio de Janeiro agora. Eu que estou desenrolando essa parada agora.

Fiz a ponte pro show acontecer. Estou arrumando isso tudo', disse Naldo, para espanto da apresentadora Cissa Guimarães e dos outros convidados do programa. Quando uma das participantes da bancada brincou dizendo que queria apenas um ingresso, Naldo respondeu: 'Isso é mole'. Veja o momento a seguir: De uns tempos pra cá, Naldo ganhou projeção nas redes sociais por conta de suas histórias — muitas delas difíceis de acredita

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Naldo Benny diz que 'agitou' vinda de Madonna ao Brasil para show gratuitoDaniel Nascimento é jornalista e trabalha com notícias sobre celebridades há sete anos. Antenado em tudo o que acontece no mundo dos famosos, já escreveu para o portal Terra e Gazeta de Alagoas. Nascido na Baixada Fluminense do Rio, é solteiro e filho de dona Maria Madalena.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Venda de passagens para Rio tem crescimento exponencial com MadonnaShow da americana considerada 'rainha do pop' foi confirmado para dia 4 de maio na praia de Copacabana

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Ocupação de hotéis 3 e 4 estrelas do Rio pode chegar a 100% com MadonnaArtista fará show gratuito na praia de Copacabana, na zona sul da cidade, no dia 4 de maio

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Show de Madonna no Rio será gratuito e com transmissão ao vivo pela TVA apresentação, marcada para 4 de maio, um sábado, encerrará a “The Celebration Tour

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Aeroporto do Galeão, no Rio, terá voos extras para atender fãs da MadonnaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Internautas vão à loucura após confirmação do show de Madonna no RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »