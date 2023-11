Da batalha judicial à morte 'trágica': linha do tempo mostra trajetória de bebê com doença rara no Reino Unido. Pequena Indi Gregory chegou a receber cidadania italiana para continuar internada em hospital pediátrico do Vaticano, mas pedido foi negado após o desligamento dos aparelhos que a mantinham viva. Apesar dos esforços dos pais, uma disputa legal resultou na remoção do tubo respiratório da menina.

Indi conseguiu cidadania italiana para continuar o tratamento, mas os juízes ingleses recusaram o pedido para que ela fosse transferida de hospital. A pequena Indi Gregory nasceu em 24 de fevereiro com a doença mitocondrial, uma condição genética rara que drena a energia das células do corpo. Atualmente, não há cura. Em 2017, o bebê Charlie Gard faleceu em decorrência da mesma doença. Neste caso, seus pais também viveram um drama nas cortes e acabaram perdendo uma batalha judicial para levá-lo para tratamento no exterior. Já no caso de Indi, além da doença, a bebê tinha um buraco no coração que agravava sua condição

:

