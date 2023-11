Recorde de sensação térmica no Rio de Janeiro

A terça-feira teve recorde na sensação térmica, de 58,5 graus, antes de ter um refresco à noite com pancadas de chuva. De uma sensação de estar numa 'air fryer' a entrar num freezer. O tempo no Rio na terça-feira surpreendeu. Foi um dia de recorde — com, na Zona Oeste — e de um refresco inesperado, com registro de granizo em vários bairros. As pancadas de chuva, acompanhadas de trovões, fez a cidade entrar em estágio de mobilização à noite e só voltar ao de normalidade às 6h desta quarta-feira.

Por que Guaratiba é o lugar que faz mais calor no Rio? Bairro registrou sensação térmica recorde de 58,5 graus. Brincadeiras à parte, as altas temperaturas são reflexo da onda de calor que assola o país nos últimos dias. Os termômetros têm ficado em torno dos 40 graus em diferentes pontos da capital fluminense. Para esta quarta, tem previsão de alívio, mas nem tanto, com chance da máxima chegar a 38 graus, e pancadas de chuva isoladas à noite

:

CNNBRASİL: Rio de Janeiro tem sensação térmica de 52,7° C na manhã desta segundaOs dados foram divulgados pelo Alerta Rio, da prefeitura da cidade

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Mega da Virada abre apostas para prêmio recorde de R$ 550 milhõesJogo simples, com seis dezenas, custa R$ 5. O Bolão Caixa é a possibilidade q​ue o apostador tem de realizar apostas em grupo

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: As Marvels tem pior fim de semana de estreia do MCU em bilheteriaLonga-metragem arrecadou US$ 47 milhões no país e ficou atrás até de O Incrível Hulk

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

G1: O fim do bairro mais bonito da Faixa de GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Por que Guaratiba é o lugar que faz mais calor no Rio? Bairro registrou sensação térmica recorde de 58,5 grausPor que Guaratiba é o lugar que faz mais calor no Rio? Bairro registrou sensação térmica recorde de 58,5 graus . Clique na foto

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Rio tem sensação térmica de 52,7 graus nesta segunda-feiraA sensação térmica no Rio de Janeiro atingiu 52,7 graus nesta segunda-feira, superando o recorde anterior de 50,5 graus. A máxima prevista para o dia é de 41 graus.

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »