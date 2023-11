Poucas vezes um tema de redação do ENEM incomodou tanto os homens e os conservadores como o proposto este ano: “Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil”. Houve quem se queixasse da formulação do tema, houve quem esperneasse por mera razão ideológica, teve até editorial de jornal falando em “doutrinação” e acadêmico em “desonestidade”.

Acima de tudo, a formulação do Enem escancarou uma conveniente ignorância ou miopia da sociedade patriarcal sobre este assunto. E revelou a urgência de tratarmos dele. É urgente falarmos sobre o trabalho de cuidado porque, infelizmente, a confirmação expressa nas reações sobre seu significado e implicações na sociedade ultrapassa os suspeitos misóginos de sempre, como os bolsonaristas que tanto chiaram ao descobrir o tema da redação. No campo progressista, também não foram poucos os homens que demonstraram pouquíssima intimidade com o assunt

