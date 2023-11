Como está o gramado do Maracanã antes da final da Libertadores

Como um todo, o local apresenta significativa melhora do que foi visto nas últimas semanas, gerando reclamações em jogadores que vieram visitar a dupla O único setor que ainda apresenta alguns danos é na pequena área localizada no setor Norte do estádio, onde, há pouco mais de dois meses, graves reclamações aconteceram por conta dos danos causados pela chuva na partida entre, que ocorreu 47 dias antes da decisão continental, a gestão do Maraca vem buscando fazer um tratamento especial no gramado para conseguir diminuir os danos que ocorreriam antes da final da Libertadores.

No período citado, inclusive, ocorreram apenas sete partidas de Flamengo e Fluminense no estádio. Ao longo da Libertadores, o Tricolor foi multado em mais de uma oportunidade por conta das condições de jogo do gramado.

Com Nino e Felipe Melo e sob olhares de filho do Marcelo, Fluminense tem grupo 'completo' antes de final da LibertadoresAlém dos cuidados com o gramado, a Conmebol já dá sua cara ao Maracanã, com bandeiras personalizadas dos dois clubes nos portões do estádio e dentro do mesmo.

As redes também foram personalizadas. O estilo 'véu de noiva' dá lugar ao tradicional retangular europeu. Outros reparos, como demarcação das linhas, ainda serão feitos até a próxima sexta-feira (3), quando ocorrerá o reconhecimento do gramado por parte dos dois times.

