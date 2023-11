Grande estrutura é montada no Maracanã para a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors

Não há informações sobre a realização de shows no local, mas o espaço servirá como um local para os fãs relaxarem antes do pontapé inicial. Os portões do estádio devem abrir às 13h (de Brasília), enquanto o jogo está marcado apenas para às 17h (de Brasília).

Além dessa atração no Maracanã, os torcedores de Fluminense e Boca Juniors também conseguirão participar de eventos públicos em outros pontos da cidade. Os tricolores terão a oportunidade de assistir a decisão em um telão na Cinelândia, enquanto os argentinos estarão distribuídos entre Copacabana e o Sambódromo.

O Time de Guerreiros luta pelo inédito título da Libertadores, enquanto os Xeneizes sonham com o 7º troféu da competição para igualar o Independiente como maior vencedor da competição.Torcedora do Fluminense, ‘Vovó tricolor’ se emociona ao saber que assistirá à final da Libertadores

