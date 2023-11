Com Selic a 12,25%, quanto rendem R$ 1.000 na poupança, Tesouro Direto ou CDB

Neste caso, os mesmos R$ 1.000 subirão para R$ 1.050,51 em seis meses e, em 30 meses, estarão valendo R$ 1.308,66. A lista apresenta os ganhos em percentuais e em reais da poupança, do Tesouro Direto (considerado o título pós-fixado, o Tesouro Selic), CDBs e fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic. As contas já consideram os rendimentos líquidos, ou seja, descontados do imposto de renda que incide sobre os ganhos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O_ANTAGONISTA: Banco Central corta taxa de juros; Selic vai a 12,25% ao anoO Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou a decisão pouco após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira (1º).

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Furacão Otis mata ao menos 58 no México; hotel do episódio de Chaves é atingidoLitorais de Guerrero e Acapulco sofrem com devastação deste a última quarta-feira (25)

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Brasil registrará mais de 70 mil casos de câncer de próstata por anoEstimativa do INCA para o triênio 2023-25 preocupa, mas homens continuam despreocupados com a saúde

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: AmBev lucra R$ 3,911 bilhões no 3º trimestre, aumento de 25,9%Ebitda ficou em R$ 6,569 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 17,8% ante os R$ 5,578 bilhões em igual período do ano passado

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Governo avalia alterar meta fiscal para déficit de 0,25% ou 0,50% do PIBCada vez mais isolado, o ministro Fernando Haddad segue afirmando que perseguirá a meta zero em 2024

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Colômbia: BC mantém taxa de juros em 13,25% pela quarta vez seguidaCinco dirigentes foram a favor da decisão, enquanto dois votaram por um corte de 25 pontos-base

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕